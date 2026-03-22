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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Auch bei der Kontrolle eines PKW Mercedes Sprinter am Samstag dem 21.03.2026 gegen 21:25 Uhr in der Straße der Einheit in Uder wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der Vortest ergab einen Wert von 0,70 Promille. Der Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde ebenfalls im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

2,1 Promille Atemalkohol wurden bei einem Radfahrer festgestellt der sein Fahrrad am 21.03.2026 gegen 19:30 Uhr in der Petristraße in Heiligenstadt führte. Zudem mißachtete der Fahrer das Rotlicht der Ampelanlage. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bei der Kontrolle eines PKW Audi am Samstag dem 21.03.2026 gegen 19:25 Uhr in der Göttinger Straße in Heiligenstadt reagierte ein Drogenvortest beim Fahrzeugführer positiv auf den Konsum von Kokain. Zudem wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 0,64 Promille festgestellt. Auch diesem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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  • 22.03.2026 – 09:06

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