Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Keine Beute - hoher Schaden
Nordhausen (ots)
Ein Bistro im Nordhäuser Stadtpark suchten Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag heim. Die Täter versuchten durch Aufhebeln von mindestens zwei Türen sich gewaltsam Zugang zum Objekt zu verschaffen. Dies gelang nicht, jedoch hinterließen sie einen erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.
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