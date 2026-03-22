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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keine Beute - hoher Schaden

Nordhausen (ots)

Ein Bistro im Nordhäuser Stadtpark suchten Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag heim. Die Täter versuchten durch Aufhebeln von mindestens zwei Türen sich gewaltsam Zugang zum Objekt zu verschaffen. Dies gelang nicht, jedoch hinterließen sie einen erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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