LPI-NDH: Keine Beute - hoher Schaden

Eichsfeldkreis (ots) - Auch bei der Kontrolle eines PKW Mercedes Sprinter am Samstag dem 21.03.2026 gegen 21:25 Uhr in der Straße der Einheit in Uder wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der Vortest ergab einen Wert von 0,70 Promille. Der Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde ebenfalls im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. 2,1 Promille Atemalkohol wurden bei einem Radfahrer festgestellt der sein Fahrrad am ...

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