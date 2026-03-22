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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Füßgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Am Sonntag , gegen 12:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr Bahnhofstraße/Neustadtstraße. Hierbei befuhr ein 52-Jähriger mit seinem PKW den dortigen Kreisverkehr und beabsichtigte, Diesen in Richtung Neustadtstraße/Sangerhäuser Straße zu verlassen. Beim Ausfahren übersah er eine Fußgängerin, welche den dortigen Fußgängerüberweg überquerte, so dass es zur Kollision kam. Die Füßgängerin erlitt dadurch schwere Verletzungen, wurde mit einem Rettungswagen in das Südharzklinikum verbracht. Eine Unfallaufnahme einschließlich Einleitung eines Verfahrens wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr gegen den Kraftfahrzeugführer erfolgte durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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