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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl/Balzhofen - Wohnungseinbruch - Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Über den Balkon des Erdgeschosses gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam in eine Wohnung in der Straße der weißen Rose. In Abwesenheit der Eigentümerin wurde die Balkontüre aufgehebelt und im Anschluss das Innere der Wohnung betreten. Ob etwas entwendet wurde kann momentan nicht festgestellt werden. Der oder die Täter haben die Wohnung vermutlich über das Wohnzimmerfenster wieder verlassen. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07223/99097-0 an das Polizeirevier in Bühl.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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