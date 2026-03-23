Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Rastatt (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntagabend gewaltsam in eine Wohnung in der Draisstraße ein. Zwischen 20 Uhr und 23:45 Uhr stieg der oder die Täter mutmaßlich durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung ein und verbarrikadiere die Wohnungstüre, um ungestört die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Diebstahlschaden auf etwa 200 Euro. /sk

Zur Verhinderung von Wohnungseinbruchsdiebstählen gibt die Polizei folgende Präventionshinweise:

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

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