Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Grillbrand mit unbekannter Ursache

Rastatt (ots)

Ein brennender Grill konnte Montagmorgen glücklicherweise rechtzeitig gelöscht werden, sodass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Am Montagmorgen gegen 4 Uhr ging ein Notruf bei der Integrierten Leistelle ein, in dem die Anruferin mitteilte, dass ein brennender Grill unmittelbar an einer Gebäudewand in der Lindenstraße stehe. Die Anruferin konnte die Bewohner des Gebäudes wecken, sodass diese schnell reagieren und den brennenden Grill mit einem Gartenschlauch löschen konnten. Durch die Flammen wurde die Gebäudefassade lediglich durch Ruß beschädigt. Laut Angaben der Bewohner wurde der Grill zuletzt am Vortag gegen 14 Uhr genutzt. Die genauen Umstände, die zum Brand des Grills geführt haben, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell