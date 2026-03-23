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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Kehl (ots)

Ein Besuch in einer Bäckerei endete am Sonntagabend in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden. Laut ersten Erkenntnissen kam es gegen 19:20 Uhr in einer Bäckerei im Narzissenweg zu einem Streit, woraufhin die 30-jährige Verkäuferin den 41-jährigen Besucher des Hauses verwiesen haben soll. Offenbar als Reaktion auf den Rauswurf soll der 41-Jährige die Verkäuferin auf die Schulter geschlagen haben. Als der Ehegatte der Verkäuferin hinzukam, entwickelte sich ein weiteres Streitgespräch mit dem 41-jährigen Bäckereibesucher, das schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung eskalierte. Die Verkäuferin und ihr Ehemann wurden dabei leicht verletzt und in einem nahegelegenen Klinikum behandelt.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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