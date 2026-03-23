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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Ermittlungen eingeleitet

Forbach (ots)

Nach dem Fund einer leblosen Person am Sonntagnachmittag, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Identität und den Todesumständen eingeleitet. Gegen 16:50 Uhr wurde eine im Wasser der Schwarzenbachtalsperre treibende, leblose Person durch Zeugen entdeckt und durch alarmierte Rettungskräfte an Land gebracht. Bisherige Ermittlungen, auch im Umfeld der Auffindeörtlichkeit, führten bislang nicht zur Identifizierung der offenbar seit längerem verstorbenen weiblichen Person. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zu Folge, könnte es sich um eine seit längerer Zeit vermisste Frau handeln. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei berichtet entsprechend dem Medienkodex der Polizei Baden-Württemberg grundsätzlich nicht zu Suiziden, sofern dies nicht durch die Öffentlichkeitswirksamkeit des Geschehens geboten erscheint. Wenn Sie selbst oder jemand in Ihrem Umfeld sich in einer akuten seelischen Krise befindet, nehmen Sie die Situation ernst und suchen Sie Unterstützung. Gespräche mit vertrauten Personen oder professionelle Hilfe können entlasten. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Notruf (112 oder 110) oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117). Auch Telefonseelsorgen bieten rund um die Uhr anonym und kostenlos Hilfe an.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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