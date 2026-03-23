Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bühl (ots)

Zwei mutmaßliche Einbrecher eines Supermarktes konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen werden. Gegen 1 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, in dem der Anrufer mitteilte, dass er gerade Zeuge eines Einbruchsversuchs in einen Supermarkt in der Industriestraße geworden sei. Die sofort ausgerückten Streifenbesatzungen trafen die beiden beschriebenen Personen vor Ort an und nahmen sie vorläufig fest. An der Örtlichkeit wurde festgestellt, dass das Rolltor beschädigt worden war und dass die beiden Tatverdächtigen entsprechendes Aufbruchswerkzeug bei sich führten. Der 24-Jährige als auch der 31-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Einbruchdiebstahls rechnen.

/sk

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