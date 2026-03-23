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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Achern (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt in einer Unterkunft in der Morez Straße, mussten Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch einschreiten und ein Ermittlungsverfahren einleiten. Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr soll es dort zwischen einem Mann und einer Frau zum wiederholten Male zu Streitigkeiten gekommen sein. Im Verlauf derer soll der 33-jährige Mann die 46 Jahre alte Frau mit einem Küchenmesser im Bereich der Beine verletzt haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige, konnte jedoch durch die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Die Frau musste durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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