Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hund totgebissen - Zeugen gesucht

Rheinmünster-Stollhofen (ots)

Zu einem verhängnissvollen Zusammentreffen zweier Hunde kam es am Freitagabend gegen 20:45 Uhr am Scheidgraben in Stollhofen. Eine Hundehalterin war mit dem 10-jährigen Familienhund der Rasse Shih Tzu unterwegs, welchen sie an der Leine führte. Ein großer beige-hellbrauner Hund, evtl. ein American Staffordshire Terrier, sei aus dem Sportweg auf ihren Hund zugerannt und habe sich in den Shih Tzu verbissen. Eine ihr unbekannnte Frau, ca. 30 Jahre, ca. 160 cm, mit blonden, zu einem Zopf gebundenen Haaren, habe noch nach diesem geschrien und ihren Hund erst nach mehreren Versuchen wegziehen können. Sie habe sich danach von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um den inwischen leblosen Hund zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich direkt mit der Polizeihundestaffel in Rheinmünster, Tel. 07229-697214, in Verbindung zu setzen./c-kk

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