Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mutmaßlicher Dieb festgenommen und inhaftiert - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Baden-Baden (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Donnerstagnachmittag in einem Discounter in der Lichtentaler Straße einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben und musste sich daher am Freitag vor einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Baden-Baden verantworten. Der Richter folgte letztlich dem Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und ordnete die Untersuchungshaft gegen den dringend Tatverdächtigen an. Der 41-Jährige wurde zuvor von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Alkoholika und Lebensmittel beobachtet und in der Folge von dem Zeugen angesprochen. Hierbei soll es zu einem Gerangel zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Detektiv gekommen sein. Der später Festgenommene soll hierbei nach dem Zeugen geschlagen haben und mitsamt der Beute geflüchtet sein. Alarmierte Beamte des Polizeireviers Baden-Baden rückten sofort aus und konnten den Tatverdächtigen im Bereich eines Museums festnehmen. Der einschlägig im Polizeisystem bekannte Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

/wo

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