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POL-OG: Gengenbach - Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Gengenbach - Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Gengenbach (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen ist es Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg und des Polizeireviers Offenburg in der Nacht auf Mittwoch gelungen, einen mutmaßlichen Einbrecher dingfest zu machen und ihn vorläufig festzunehmen. Wie der Hinweisgeber der Polizei kurz vor 0:30 Uhr mitteilte, sei er durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden. Als er zunächst nichts Verdächtiges wahrnehmen konnte, holte er eine Wärmebildkamera zu Hilfe und konnte mit dieser beobachten, wie gerade eine männliche Person ein Fenster an einem Firmengebäude in der Berghauptener Straße aufbrechen würde. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzung gelang es Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg, einen 33-jährigen Mann feststellen, der beim Erblicken der Polizeibeamten versuchte zu Fuß zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung wurde der 33-Jährige eingeholt und vorläufig festgenommen. Er leistete bei seiner Festnahme Widerstand, konnte aber überwältigt werden. Bei der Verfolgung verletzten sich zwei Beamte leicht. Den vermeintlichen Einbrecher erwarten nun Anzeigen, unter anderem wegen versuchten Einbruchsdiebstahls.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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