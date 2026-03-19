Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rastatt (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw kam es am Mittwoch gegen 15:10 Uhr. Die Fahrerin eines Toyotas war auf der B 36 in Richtung Rastatt unterwegs, als sie an der Kreuzung B 36 / B 462 auf dem rechten der beiden Linksabbiegestreifen in Richtung B 462 abbiegen wollte. Zu dieser Zeit fuhr hinter ihr, auf dem linken Linksabbiegestreifen ein Lkw, der in die gleiche Richtung abbog. Im Abbiegevorgang geriet der Lkw offenbar im Kreuzungsbereich zu weit nach rechts und kollidierte mit dem Toyota der Frau. Im weiteren Verlauf fuhr der Lkw weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, weiter auf die A5 Richtung Basel. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/rs

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