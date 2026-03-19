Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Zwei Fußgänger angefahren

Offenburg (ots)

Im Bereich eines Fußgängerüberwegs kam es am Mittwochmittag gegen 14:30 Uhr zu einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Passanten, welche diesen überqueren wollten. Der 71-jährige Fahrzeuglenker befuhr die Moltkestraße stadteinwärts und verringerte nach Angaben der Zeugen seine Geschwindigkeit, erfasste jedoch eine der beiden Fußgänger an der rechten Körperseite. Durch den bestehenden Körperkontakt zwischen den beiden Personen stürzten diese aufgrund des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn. Die 27-jährige Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt und kam in eine nahgelegene Klinik zur weiteren Behandlung. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/al

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