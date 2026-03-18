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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Toter Hund abgelegt, Polizei bittet um Hinweise

Rastatt (ots)

Nachdem am Dienstagvormittag auf dem Waldfriedhof im Berliner Ring ein toter Kleinhund aufgefunden wurde, haben die Beamten des Fachbereichs "Gewerbe/Umwelt" die Ermittlungen aufgenommen und erhoffen sich in diesem Zusammenhang Hinweise aus der Bevölkerung. Der Hund (Rasse unbekannt) lag im Gräberfeld sieben in einem Einkaufsklappkorb unter einer Sitzbank und wurde dort von einem Zeugen entdeckt. Zur Feststellung der Todesursache und ob möglicherweise ein tierschutzrechtlicher Verstoß zu Grunde liegt, wurde der Kadaver an ein Chemisches Veterinäruntersuchungsamt übergeben. Mögliche Zeugen, die zwischen dem 14. März 2026 und dem Auffindetag am 17. März 2026, verdächtige Personen insbesondere mit einem Einkaufsklappkorb beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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