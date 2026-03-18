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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Hintergründe und Zusammenhänge unklar - Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen acht jungen Männern kam es am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in der Hauptstraße/Obersasbacher Straße. Zwei Jugendliche wurden nach eigenen Angaben von einer sechsköpfigen Gruppe unvermittelt angesprochen und provoziert. In der Folge der verbalen Streitigkeiten soll einer der sechs Unbekannten, dem 17-jährigen Opfer eine E-Zigarette entrissen und sich mit seinen fünf Begleitern aus dem Staub gemacht haben. Der beraubte Jugendliche folgte der Gruppe und wollte sich sein Rauchutensil zurückholen. Daraufhin soll er zusammengeschlagen und leicht verletzt worden sein. Ob es sich um einen oder mehrere Angreifer handelt und ob zwischen den männlichen Personen eine Vorbeziehung besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Bereich etwas beobachtet haben, melden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 0781212820.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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