Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Im Rahmen von zwei Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungen sucht die Kriminalpolizei Jena nach Zeugen. Am 1. Mai 2025 ist an der Fassade des Ärztehauses am Engelplatz ein Graffito mit der Huldigung eines verstorbenen Jenaer Pfarrers festgestellt worden. Drei Tage später wurden weitere Graffiti angezeigt, die in der Okenstraße, Hausnummer 21 und 25, und am Fichteplatz 1 entdeckt worden. Inhaltlich sind diese der linken Szene zuzuordnen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, die Polizei in Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail kpi.jena@polizei.thueringen.de zu kontaktieren. Für Hinweise zum Engelplatz geben sie bitte das Aktenzeichen 0121539/2025 an. Die anderen erwähnten Taten werden unter der Nummer 0118040/2025 geführt, sodass bei Informationen dazu bitte dieses mit angegeben werden soll.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell