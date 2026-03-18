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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Brandursache noch unklar

Gernsbach (ots)

Der Ursache eines Brandausbruchs am Dienstagnachmittag in einer Jugendhilfeeinrichtung in der Weinbergstraße ist bislang noch unklar. Fest steht, dass die Feuerwehr und Polizei kurz nach 17 Uhr alarmiert wurden und alle Bewohnerinnen des Heims rechtzeitig und unverletzt das Gebäude verlassen konnten. Während Angestellte der Einrichtung erste Löschmaßnahmen unternommen haben, wurde der Brand von Einsatzkräften der Feuerwehr Gernsbach abschließend gelöscht.

Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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