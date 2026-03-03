HZA-DA: Zoll durchleuchtet 70 Fahrzeuge - Zigaretten, Alkohol und mutmaßlich gefälschte Medikamente sichergestellt

Hauptzollamt Darmstadt

Zoll durchleuchtet 70 Fahrzeuge - Zigaretten, Alkohol und mutmaßlich gefälschte Medikamente sichergestellt

Bei einer routinemäßigen Kontrolle mit der mobilen Röntgenanlage entdeckte der Zoll eine erhebliche Menge unversteuerter Zigaretten, Alkohol und mutmaßlich gefälschte Medikamente. Gegen die Fahrzeugführer wurde jeweils ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Im Rahmen von Routinekontrollen überprüften Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamts Darmstadt am vergangenen Wochenende (26.02. - 28.02.2026) mittels modernster Röntgentechnik Fahrzeuge in der Nähe von Rodgau. Die KEV nutzte dabei eine Vollmobile Röntgenanlage, die besonders zum Auffinden von versteckter Schmuggelware geeignet ist. Hierbei können komplette Lastkraftwagen inklusive Fahrerkabine innerhalb kürzester Zeit durchleuchtet werden, ohne das Fahrzeug öffnen zu müssen.

"Unsere Zollbeamtinnen und Zollbeamten analysieren die Röntgenbilder direkt am Monitor und entscheiden noch vor Ort, ob eine weitergehende Kontrolle erforderlich ist", erläutert Tanja Ackermann, Pressesprecherin des Hauptzollamts Darmstadt.

Bei der Kontrolle eines aus Bulgarien kommenden Kleintransporters mit leerem Autoanhänger, der sich auf dem Weg in die Niederlande befand, entdeckten die Einsatzkräfte mithilfe der Röntgentechnik 4.720 unversteuerte Zigaretten. Diese waren im Ersatzrad sowie im Gepäck des Fahrers verborgen. Der Reifen wurde geöffnet und die Zigaretten sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.

In einem Kleinbus, der auf dem Weg von Rumänien nach Belgien war, stellten die Zöllnerinnen und Zöllner 51 Liter hochprozentigen Alkohol rumänischer Art ("Schwarzbrand") im Gepäck fest. Bei einem weiteren bulgarischen Kleintransporter, der auf dem Weg in die Niederlande war, wurden zwischen Lebensmitteln rund 52 Liter Alkohol sowie 200 Liter Bier entdeckt. In beiden Fällen wurde der Alkohol nach Entrichtung der fälligen Alkoholsteuer belassen. Gegen die Fahrzeugführer wurden jeweils Steuerstrafverfahren eingeleitet.

"Die Fälle zeigen, dass der Zoll auch im Rahmen routinemäßiger Kontrollen konsequent gegen Verstöße im Bereich der Verbrauchsteuern vorgeht", betont Tanja Ackermann.

Bei der Kontrolle eines weiteren Fahrzeugs stellten die Beamtinnen und Beamten neben 1.000 unversteuerten Zigaretten, 12 Litern Spirituosen und 138 Litern Bier außerdem vier Kartons mit insgesamt 140 Packungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel sicher. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich dabei um mutmaßlich gefälschte Potenzmittel. Gegen den Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet.

Zusatzinformation

Der Zoll verfügt derzeit über sieben Vollmobile bzw. Großröntgenanlagen (VMR), die im gesamten Bundesgebiet eingesetzt werden. Für einen Standortwechsel der Anlage sind nur 30 Minuten nötig. Ziel ist es, verbotene oder unversteuerte Waren zu entdecken.

Täglich sind über 1,3 Millionen Lastkraftwagen auf Deutschlands Straßen unterwegs und bieten somit viel Potenzial für Schmuggelgut. Die VMR ermöglicht es den Zollbeamten, auch besonders hergerichtete Lkws und Transporter einfacher und schneller zu kontrollieren. So können beispielsweise Kühltransporter ohne Gefahr einer Kühlkettenunterbrechung oder Getreidekipper ohne Abladung durchleuchtet werden.

Bannbruch begeht, wer Gegenstände entgegen einem Verbot einführt, ausführt oder durchführt. So ist es verboten, die bei dem Reisenden festgestellten Dopingmittel in nicht geringer Menge in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen. Grundlage hierfür ist § 372 Abgabenordnung in Verbindung mit § 2 Absatz 3 Anti-Doping-Gesetz.

