HZA-DA: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Darmstadt - Jetzt Karriere beim ZOLL starten!

Darmstadt (ots)

Rund 400 junge Menschen begannen im März 2026 ihr Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL, zwölf davon beim Hauptzollamt Darmstadt.

"Wir freuen uns sehr über unsere neuen Kolleginnen und Kollegen!" begrüßte Simone Deutsch, stellvertretende Leiterin des Hauptzollamtes Darmstadt die am 2. März 2026 in Darmstadt vereidigten Berufseinsteiger. "Denn bald werden sie verantwortungsvolle, sinnstiftende und vielseitige Aufgaben in unserem Amt übernehmen!"

Bevor es soweit ist, absolvieren die Berufseinsteiger ein dreijähriges Studium im gehobenen Dienst. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden jeweils an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Rostock oder Münster absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Hauptzollamtes, unter anderem bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit oder auf den Zollämtern in Bensheim, Darmstadt, Hanau oder Wiesbaden.

Im Anschluss an das Studium übernimmt der ZOLL grundsätzlich alle geeigneten Nachwuchskräfte. Dabei erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen, deren Spektrum von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit oder von Zollamt bis Zollfahndung reicht. Damit sorgen sie unter anderem für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz und die Sicherung von Arbeitsplätzen.

Der IT-Nachwuchs des gehobenen Dienstes, dessen duales Studium zum Verwaltungsinformatiker ebenfalls Anfang März startete, wird vorzugsweise im Bereich der Digitalen Forensik, der Digitalisierung, bei der Betreuung von Datenbanken und bei diversen Projektarbeiten eingesetzt.

Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt Darmstadt (gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim ZOLL finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") oder beim Ausbildungsteam des Hauptzollamtes Darmstadt: Telefon: 06151/9180-1107 E-Mail: bewerbungsanfragen.hza-da@zoll.bund.de

Fragen rund um das Verwaltungsinformatikstudium beim ZOLL beantwortet die Generalzolldirektion: Telefon: 0228/303-14364 E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de

