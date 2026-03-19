Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Schwer verletzt

Muggensturm (ots)

Eine Schwerverletzte und ein Sachschaden von rund 1.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Karlsruher Straße zu beklagen. Eine 21-jährige Fahrerin eines Mountainbikes soll nach ersten Erkenntnissen kurz vor 20 Uhr die Kontrolle über ihr Zweirad verloren haben und mit einem vor ihr stehenden Rollerfahrer kollidiert sein. Bei dem anschließenden Sturz erlitt die Heranwachsende schwere Verletzungen, die in der Folge durch einen herbeigerufenen Notarzt versorgt werden mussten. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

/ya

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