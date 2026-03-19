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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Balkonbrand

Willstätt (ots)

Ein Balkonbrand hat am Mittwochnachmittag in der Lichtenbergstraße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Aus bislang unbekannter Ursache sind dort kurz nach 14:30 Uhr auf dem Balkon befindliche Gegenstände in Brand geraten. Unter dem Einsatz einer Drehleiter konnten Kräfte der Feuerwehr Willstätt Schlimmeres verhindern, sodass die zum Balkon gehörende Wohnung bewohnbar blieb. Durch die Hitzeentwicklung wurde jedoch die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen; verletzt wurde niemand. Die Brandentstehung ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Appenweier.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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