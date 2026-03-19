Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Vorfahrt missachtet

Rheinau, Rheinbischofsheim (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad kam es am Mittwochabend gegen 19:25 Uhr in der Hauptstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete ein 58 Jahre alter Renault-Fahrer die Vorfahrt eines von rechts aus der Straße "Schießrain" kommenden Fahrers eines Motorrollers. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzte sich der Rollerfahrer offenbar leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Weil sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht ergab, dass der Renault-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wurde ein Ermittlungsverfahren hierzu eingeleitet. Der Roller, der möglicherweise technisch verändert wurde, musste zur Begutachtung sichergestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

/rs

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