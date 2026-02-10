PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Reuterstraße

Wuppertal (ots)

Am 09.02.2026, gegen 14:45 Uhr, kam es in der Reuterstraße zu einer 
Verkehrsunfallflucht.

Ein 32-jähriger Mann wollte in der Reuterstraße aus einem Renault 
Megane aussteigen, den er kurz zuvor auf dem Parkstreifen am 
Fahrbahnrand abgestellt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen 
touchierte in diesem Moment der Anhänger eines Lkw die Fahrerseite 
des Renault. Der weiße (Zugmaschine und Aufleger) Lkw mit Essener 
Kennzeichen entfernte sich umgehend in Richtung Stormstraße. 

Der Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

