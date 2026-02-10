Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Reuterstraße

Wuppertal (ots)

Am 09.02.2026, gegen 14:45 Uhr, kam es in der Reuterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 32-jähriger Mann wollte in der Reuterstraße aus einem Renault Megane aussteigen, den er kurz zuvor auf dem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte in diesem Moment der Anhänger eines Lkw die Fahrerseite des Renault. Der weiße (Zugmaschine und Aufleger) Lkw mit Essener Kennzeichen entfernte sich umgehend in Richtung Stormstraße. Der Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

