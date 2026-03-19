POL-OG: Loffenau - Bus contra Pkw

Rastatt (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw kam es am Mittwoch gegen 15:10 Uhr. Die Fahrerin eines Toyotas war auf der B 36 in Richtung Rastatt unterwegs, als sie an der Kreuzung B 36 / B 462 auf dem rechten der beiden Linksabbiegestreifen in Richtung B 462 abbiegen wollte. Zu dieser Zeit fuhr hinter ihr, auf dem linken Linksabbiegestreifen ein Lkw, der in die gleiche Richtung abbog. Im Abbiegevorgang ...

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