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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Bus contra Pkw

Offenburg (ots)

Ein mit Schulkindern besetzter Bus ist am Donnerstagmorgen in der unteren Dorfstraße an der Einmündung zur Schulgasse mit einem Auto zusammengestoßen. Sämtliche im Bus befindliche Schulkinder sowie die beiden beteiligten Fahrer blieben nach derzeitigen Feststellungen unversehrt. Nach aktuellem Sachstand ist eine Mini-Lenkerin gegen 7:15 Uhr aus der Schulgasse herausgefahren und hat hierbei die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Schulbusses missachtet. Den Sachschaden schätzen die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf rund 15.000 Euro. Die zur Unfallaufnahme blockierte Einmündung war kurz vor 8 Uhr wieder frei befahrbar.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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