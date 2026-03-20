Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nächtliche Arztbesuche und versuchte Einbrüche endeten mit vorläufiger Festnahme - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Rastatt (ots)

Eine aufmerksame Bewohnerin meldete der Polizei am Dienstagabend einen versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus im Richard-Wagner-Ring. Laut den Schilderungen der Hinweisgeberin soll eine männliche Person zunächst gegen 21 Uhr versucht haben, in eine Zahnarztpraxis im zweiten Obergeschoss einzudringen. Nachdem das Vorhaben an der Verschlusstechnik der Türe scheiterte, soll sich der mutmaßliche Einbrecher in das untere Stockwerk begeben und auch dort versucht haben, in eine weitere Arztpraxis einzubrechen. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt konnten kurz darauf einen 54-jährigen Tatverdächtigen noch im Treppenhaus antreffen und ihn vorläufig festnehmen. In einem mitgeführten Rucksack führte der Mann diverses mutmaßliches Einbruchswerkzeug mit sich. An der Hauseingangs- und den Praxistüren wurden entsprechende Hebelspuren festgestellt. Der vorläufig Festgenommene stand mit rund 1,5 Promille unter Alkoholeinwirkung. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls eingeleitet.

/vo

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