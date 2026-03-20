Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier, Ottenheim - Mit wachsamen Augen Unfallflucht geklärt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Schwanau, Allmannsweier, Ottenheim (ots)

Weil ein Beamter des Polizeipostens Schwanau am Dienstagnachmittag bei der Rückkehr von Erledigungen mit wachsamen Augen zu seiner Dienststelle zurücklief, konnte nun eine Unfallflucht geklärt werden, die der Polizist selbst vor einer Woche (10. März 2026) aufgenommen hatte. Damals soll ein Paketzusteller in der Kürzellerstraße beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Renault gestoßen, einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht und gegen 17 Uhr vom Ort des Geschehens weggefahren sein, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Just eine Woche später stach dem Ermittler gegenüber des Polizeipostens Schwanau ein Paketauslieferer und dessen Fahrzeug ins Auge, welches als Verursacherfahrzeug in Betracht kam. Wie die weiteren Ermittlungen zu Tage brachten, handelte es sich tatsächlich um den gesuchten Unfallflüchtigen. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

/wo

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