Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern-Önsbach, Renchen-Erlach - Erneute Diebstähle auf Friedhöfen, Zeugen gesucht

Achern-Önsbach, Renchen-Erlach (ots)

Nach Diebstahlsdelikten auf Friedhöfen Ende Februar, kam es erneut zu Delikten in Achern-Önsbach und Renchen-Erlach. Wie am Donnerstag bekannt wurde, rissen bislang Unbekannte im rückwärtigen Bereich des Friedhofes Önsbach acht Metallkreuze und -statuetten aus den Verankerungen und ließen diese für eine offenbar spätere Abholung zurück. Auch in Renchen-Erlach wurden zwischen dem 18. und 19. März 2026 sieben Kreuze und Statuen aus den Verankerungen gerissen. Während einige zurückgelassen wurden, kam es hier auch zum Abtransport einzelner Gegenstände. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden kann noch nicht abschließend geschätzt werden. Mögliche Zusammenhänge zu zurückliegenden Diebstählen im Bereich Kappelrodeck, Waldulm und Seebach sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In Seebach konnten am Donnerstagmorgen gegen 3:50 Uhr durch einen Zeugen zwei verdächtige Personen am Friedhof festgestellt werden. Als der Zeuge daraufhin die Polizei informierte, entfernte sich eine dunkle Audi A5 Kombilimousine mit HH-Kennzeichen bereits in Richtung Freudenstadt. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifen führte nicht zum Auffinden des Fahrzeuges. Im Nachgang konnten auf dem Friedhof Seebach keine strafbaren Handlungen festgestellt werden. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme in Önsbach am Donnerstag herausstellte, konnten Zeugen bereits am Vortag (Mittwochnachmittag) augenscheinlich diese zwei Personen mit dem Pkw feststellen, wie sie sich zu Fuß verdächtig über den Friedhof bewegten.

Zeugen, die weitere Hinweise geben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich mit ihren Erkenntnissen an die Ermittler in Achern: 07841 7066-0. Bei aktuellen Beobachtungen informieren Sie sofort den Polizeinotruf über die 110!

/rs

Bezugsmeldung vom Dienstag, 24.02.2026, 13:36 Uhr

Kappelrodeck, Waldulm, Seebach - Diebstähle auf Friedhöfe / Zeugen gesucht

Kappelrodeck, Waldulm, Seebach Seit Freitag (20. Februar) wurden dem Polizeirevier Achern/Oberkirch insgesamt 55 Diebstähle auf den Friedhöfen in Seebach, Waldulm und Kappelrodeck angezeigt. Bislang unbekannte Täter entwendeten dabei gewaltsam Bronzestatuen, Kreuze und weitere metallische Gegenstände von den Beisetzungsstätten. In einigen Fällen blieb es beim Versuch, wodurch aber trotzdem ein Schaden entstanden ist. Der Sachschaden auf alle drei Friedhöfe bezogen, dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Durch den örtlichen Zusammenhang und der Vorgehensweise gehen die Ermittler momentan von der gleichen Täterschaft aus. Zeugen, die Hinweise zu den besonders schweren Fällen des Diebstahls oder den möglichen Tätern machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 beim Polizeirevier in Achern melden.

/vo

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