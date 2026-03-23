Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach, L103 - Motorradfahrer schwer verletzt

Steinach, L103 (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Corsa hat sich ein 39 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 39-Jährige war hierbei gegen 14:10 Uhr als letzter Fahrer einer Motorradgruppe vom Geisberg in Richtung Welschensteinach unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen zu weit nach links geriet und hierbei mit dem Corsa eines 49-Jährigen kollidierte. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme gesperrt. Den Sachschaden beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 8.000 Euro.

/wo

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