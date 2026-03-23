Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruchsdiebstahl

Baden-Baden (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Moltkestraße haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr Zugang zu einem Grundstück, wo er sich scheinbar durch das Zerschlagen einer Scheibe Zutritt zum Wohnhaus verschaffte und daraufhin das gesamte Mobiliar durchsuchte. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

/sk

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