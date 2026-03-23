Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, L84a - Frontalzusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad

Baden-Baden (ots)

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagmorgen nach einer Kollision mit einem 53-jährigen Autofahrer vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine örtliche Klinik eingeliefert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 58-Jährige mit seinem Rennrad in einer Dreiergruppe auf der L84a in Richtung Varnhalt unterwegs, als er im Ausgang einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß der Fahrradfahrer frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Dabei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu, die zu einem stationären Aufenthalt in einem nahegelegenen Klinikum führten. Durch die Kollision wurde das Rennrad in zwei Hälften geteilt und erlitt dadurch einen Totalschaden. Das Auto weist ebenfalls erhebliche Beschädigungen auf. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf rund 20.000 Euro geschätzt.

/sk

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