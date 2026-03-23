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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Nach Vorfahrtsverletzung schwer verletzt

Hohberg, Hofweier (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw kam es am Sonntag an der Einmündung der Straßen "An der Halde" / Freiburger Straße in Hofweier. Gegen 12:20 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Autofahrer die Freiburger Straße in Richtung Offenburg, als ein 42-jähriger Rennradfahrer von der untergeordneten Straße "An der Halde" einfuhr und offenbar den auf der Vorfahrtstraße von links herannahenden Pkw übersah und dessen Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß, den der Pkw-Fahrer nicht mehr verhindern konnte, wurde der Radfahrer schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst, der auch mit Notarzt und Rettungshubschrauber im Einsatz war, wurde der Velo-Lenker in eine nahgelegene Klinik gebracht. Der Autofahrer wurde durch Splitter seiner Frontscheibe leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme und konnten die gesperrte Unfallstelle gegen 13:45 Uhr wieder freigeben.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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