PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Alkohol - Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hövelhof (ots)

(CK) - Am frühen Sonntagmorgen war ein 57-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf der Straße Allee in Fahrtrichtung Schlossstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 32 kam der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Mann augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht, dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 13:20

    POL-PB: Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

    Lichtenau (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Donnerstag, 05. Februar, 21.00 Uhr, und Freitag, 06. Februar, 06.45 Uhr, in eine Tankstelle an der Lange Straße in Lichtenau eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter beschädigte die Eingangstür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:33

    POL-PB: #LEBEN - Polizei führte Verkehrskontrollen durch

    Paderborn (ots) - (CK) - Bei ihren regelmäßigen Schwerpunktkontrollen hat die Polizei am Donnerstag (05.02.) im Paderborner Stadtgebiet das Verkehrsverhalten von und gegenüber Radfahrenden sowie Nutzenden von E-Scootern kontrolliert. Dabei stellte sie insgesamt 55 Verkehrsverstöße fest. Von den kontrollierten 29 Radfahrenden (davon zwei Pedelecfahrer) und sechs E-Scooter-Nutzern befuhren 22 Personen einen Gehweg, ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 09:40

    POL-PB: Diebstahl eines Kreuzes vom Waldfriedhof - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag, 03. Februar, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 05. Februar, 14.45 Uhr, auf dem Waldfriedhof in Paderborn-Schloß Neuhaus ein Kreuz von einem Grab gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Dieb muss das etwa einen Meter große Kreuz aus seiner Verankerung gebrochen haben. Im Anschluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren