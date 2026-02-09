Polizei Paderborn

POL-PB: Alkohol - Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hövelhof (ots)

(CK) - Am frühen Sonntagmorgen war ein 57-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf der Straße Allee in Fahrtrichtung Schlossstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 32 kam der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Mann augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht, dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell