Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Donnerstag, 05. Februar, 21.00 Uhr, und Freitag, 06. Februar, 06.45 Uhr, in eine Tankstelle an der Lange Straße in Lichtenau eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter beschädigte die Eingangstür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

