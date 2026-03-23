POL-OG: Rastatt - Fahrer von E-Scooter bei Unfall leicht verletzt
Rastatt (ots)
Bei einem Zusammenstoß am frühen Montagmorgen an der Kreuzung der Rötterbergstraße zum Richard-Wagner-Ring hat sich der 28 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters leichte Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 24-jährige Lenker eines Sprinters an der dortigen Kreuzung die Vorfahrt des vier Jahre älteren E-Scooter-Fahrers missachtet haben, der allerdings entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein soll. Bei der sich gegen 5:45 Uhr zugetragenen Kollision dürfte kein nennenswerter Sachschaden entstanden sein.
/wo
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