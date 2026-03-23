Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau/Haslach - Wiederkehrende Diebstähle auf Friedhöfe, Polizei bittet um Hinweise

Gaggenau/Haslach (ots)

Nach vorausgegangenen Diebstahlsdelikten auf Friedhöfe im Renchtal und im Achertal, ereigneten sich nun auch mehrere Diebstähle von Grabschmuck auf einem Friedhof im Murgtal und zwei Taten im Kinzigtal. Die bislang unbekannten Täter entwendeten im Laufe der vergangenen Woche eine Vielzahl an Bronzefiguren sowie ein Grabkreuz. In Haslach wurde das Diebesgut gewaltsam aus einer Verankerung von einem Stein der Grabstätte gerissen. Der gesamte Diebstahlswert wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Tatzeitraum in Haslach liegt zwischen dem 15.03.2026 bis zum 23.03.2026. Ob es sich hier um einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten und der Täterschaft handeln könnte, ist noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte unter 07225 98870 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau oder unter 07832 975929 an die Beamten des Polizeireviers Haslach. Bei aktuellen Beobachtungen informieren Sie bitte umgehend den Polizeinotruf über die 110.

/al

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