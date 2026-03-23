PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau/Haslach - Wiederkehrende Diebstähle auf Friedhöfe, Polizei bittet um Hinweise

Gaggenau/Haslach (ots)

Nach vorausgegangenen Diebstahlsdelikten auf Friedhöfe im Renchtal und im Achertal, ereigneten sich nun auch mehrere Diebstähle von Grabschmuck auf einem Friedhof im Murgtal und zwei Taten im Kinzigtal. Die bislang unbekannten Täter entwendeten im Laufe der vergangenen Woche eine Vielzahl an Bronzefiguren sowie ein Grabkreuz. In Haslach wurde das Diebesgut gewaltsam aus einer Verankerung von einem Stein der Grabstätte gerissen. Der gesamte Diebstahlswert wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Tatzeitraum in Haslach liegt zwischen dem 15.03.2026 bis zum 23.03.2026. Ob es sich hier um einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten und der Täterschaft handeln könnte, ist noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte unter 07225 98870 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau oder unter 07832 975929 an die Beamten des Polizeireviers Haslach. Bei aktuellen Beobachtungen informieren Sie bitte umgehend den Polizeinotruf über die 110.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 14:58

    POL-OG: Rastatt - Grillbrand mit unbekannter Ursache

    Rastatt (ots) - Ein brennender Grill konnte Montagmorgen glücklicherweise rechtzeitig gelöscht werden, sodass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Am Montagmorgen gegen 4 Uhr ging ein Notruf bei der Integrierten Leistelle ein, in dem die Anruferin mitteilte, dass ein brennender Grill unmittelbar an einer Gebäudewand in der Lindenstraße stehe. Die Anruferin konnte die Bewohner des Gebäudes wecken, sodass ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:13

    POL-OG: Kehl - Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

    Kehl (ots) - Ein Besuch in einer Bäckerei endete am Sonntagabend in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden. Laut ersten Erkenntnissen kam es gegen 19:20 Uhr in einer Bäckerei im Narzissenweg zu einem Streit, woraufhin die 30-jährige Verkäuferin den 41-jährigen Besucher des Hauses verwiesen haben soll. Offenbar als Reaktion auf den Rauswurf soll der 41-Jährige die ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:10

    POL-OG: Forbach - Ermittlungen eingeleitet

    Forbach (ots) - Nach dem Fund einer leblosen Person am Sonntagnachmittag, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Identität und den Todesumständen eingeleitet. Gegen 16:50 Uhr wurde eine im Wasser der Schwarzenbachtalsperre treibende, leblose Person durch Zeugen entdeckt und durch alarmierte Rettungskräfte an Land gebracht. Bisherige Ermittlungen, auch im Umfeld der Auffindeörtlichkeit, führten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren