Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Zeugen nach Verdacht auf Wilderei gesucht

Rheinau (ots)

Nachdem sich der Verdacht auf eine mögliche Jagdwilderei ergab, sind die Beamten des Polizeipostens Rheinau nun auf der Suche nach Zeugen. Ein jagdausübungsberechtiger Zeuge hörte am Sonntagabend um 20.05 Uhr und um 20:25 Uhr, selbst auf der Jagd befindlich, zwei Schussgeräusche im Gewann Trautmannsmatten im Bereich westlich des Ossola-See. Aufgrund der Fachkenntnis des Zeugen, muss davon ausgegangen werden, dass es sich mutmaßlich um Gewehrschüsse handelte und somit ein Unbekannter verbotener Weise der Jagd nachging. Zeugen, die am Sonntagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrnahmen, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07844 91149-0 an die Ermittler des Polizeipostens Rheinau.

/rs

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