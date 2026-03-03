FW-Schermbeck: Betriebsmittel laufen aus
Schermbeck (ots)
Am Sonntag wurde der Löschzug Gahlen um 16:06 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Betriebsmittel laufen aus" zur Paßstraße alarmiert.
Hier wurde der betroffene Bereich mit Bindemittel abgestreut.
Der Einsatz konnte um 16:22 Uhr beendet werden.
