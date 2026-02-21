FW-Schermbeck: Traktorbrand
Schermbeck (ots)
Der Löschzug Schermbeck wurde gestern um 19:00 Uhr mit dem Einsatzstichwort "PKW-Brand" zur Straße Zum Brand alarmiert.
Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Traktor auf einer landwirtschaftlichen Fläche in Vollbrand stand. Es wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung eingesetzt.
Nach Abschluss der Löscharbeiten endete der Einsatz für den Feuerwehr 20:58 Uhr.
