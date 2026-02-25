Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Zwei Einsätze für den Löschzug Schermbeck

Schermbeck (ots)

In den letzte Tagen kam es zu zwei Einsätzen für den Löschzug Schermbeck.

Am vergangenen Sonntag wurde der Löschzug Schermbeck um 12:56 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Betriebsmittel laufen aus" zur Weseler Straße Ecke Tiefer Weg alarmiert.

Vor Ort waren zwei PKW in einen Verkehrsunfall verwickelt. Personen waren weder eingeklemmt noch eingeschlossen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rollten die Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn und übergaben die Einsatzstelle der Polizei.

Der Einsatz endete um 13:59 Uhr.

Heute wurde dann der Löschzug Schermbeck um 16:42 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zum Schwalbensteg alarmiert.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine rund 50 Meter lange Ölspur vor. Diese wurde mit Bindemittel abgestreut und im Anschluss aufgenommen.

Der Einsatz endete um 17:29 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell