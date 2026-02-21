PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Person in Wohnung

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Altschermbeck sowie die Drehleiter des Löschzuges Schermbeck wurden heute um 11:42 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zum Kapellenweg alarmiert.

Vor Ort wurde die Feuerwehr zur Unterstützung benötigt.

Der Einsatz war um 12:08 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

