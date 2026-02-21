FW-Schermbeck: Person in Wohnung
Schermbeck (ots)
Der Löschzug Altschermbeck sowie die Drehleiter des Löschzuges Schermbeck wurden heute um 11:42 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zum Kapellenweg alarmiert.
Vor Ort wurde die Feuerwehr zur Unterstützung benötigt.
Der Einsatz war um 12:08 Uhr beendet.
