Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Person in Wohnung

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Altschermbeck sowie die Drehleiter des Löschzuges Schermbeck wurden heute um 11:42 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zum Kapellenweg alarmiert.

Vor Ort wurde die Feuerwehr zur Unterstützung benötigt.

Der Einsatz war um 12:08 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell