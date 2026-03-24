Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unfall mit Totalschaden

Achern (ots)

Zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Dienstagmorgen gegen 5:30 Uhr auf der L87. Der Fahrer eines Alfa Romeo wollte von der Landstraße nach links in Richtung Achern abbiegen und stieß dort frontal mit einem aus Richtung Kappelrodeck kommenden Cupra zusammen. Beide Autofahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt, die beiden Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Unfallschaden wird auf eine fünfstellige Schadenssumme geschätzt. Aktuell erfolgt noch die Reinigung an der Unfallstelle.

/ks

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