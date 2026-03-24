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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Feuerwehrübung gestört, Einsatzkräfte beleidigt, bedroht und angegriffen

Lahr (ots)

Nachdem ein 26 Jahre alter Mann am Montagabend eine Feuerwehrübung in der Straße "Breitmatten" gestört, die Wehrleute beleidigt und zudem versucht hat, hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Lahr zu verletzten, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Weshalb sich der Mittzwanziger gegen 20:45 Uhr zu seinem ausufernden Verhalten hinreißen ließ, ist unklar. Ein festgestellter Alkoholpegel von mehr als 1,5 Promille sowie eine zusätzliche Drogeneinwirkung dürften jedoch einen entscheidenden Anteil daran gehabt haben. Fest steht, dass der Störer im Zuge der polizeilichen Maßnahmen versuchte zu flüchten, hierbei selbstverschuldet stürzte und mit Unterstützung von Feuerwehrkräften festgehalten werden konnte. Es folgten reihenweise Beleidigungen und auch verbale Drohungen seitens des 26-Jährigen. Bei der Gewahrsamnahme versuchte der Randalierer nach den Polizisten zu treten und ihnen einen Kopfstoß zu versetzten. Der Mischkonsum von Alkohol und Drogen hat bei der ärztlichen Untersuchung zur Gewahrsamsfähigkeit mutmaßlich dazu geführt, dass der vorläufig Festgenommene krampfte. Er wurde daher in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den ihn wurden unter anderem Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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