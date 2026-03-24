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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall zwischen Auto mit Anhänger und Fahrrad, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein 15-jähriger Fahrradfahrer zog sich am Montagabend bei einer Kollision mit einem Autoanhänger schwere Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 40-jährige Autofahrer mit einem Anhänger auf der Rammersweierstraße in Fahrtrichtung Unionrampe unterwegs, als es beim Rechtsabbiegen an der Ampel scheinbar zu einer Kollision im Kreuzungsbereich zwischen dem Anhänger und dem Fahrradfahrer gekommen sei. Der 40-jährige Autofahrer hat scheinbar den Zusammenstoß mit dem Anhänger nicht direkt bemerkt, wurde jedoch von anderen Verkehrsteilnehmern darauf aufmerksam gemacht. Daraufhin kehrte er sofort um und fuhr zurück zur Unfallstelle, wo er sich um den verletzten Jugendlichen kümmerte und ihn in ein nahegelegenes Klinikum brachte, wo schließlich die Eltern und die Polizei verständigt wurden. Da beide Unfallbeteiligten angaben, bei Grün die Kreuzung passiert zu haben, sucht der Verkehrsdienst Offenburg Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 214200 zu melden.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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