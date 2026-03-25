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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Nach Einbruchsversuch in Haft
Nachtragsmeldung

Sinzheim (ots)

Nach der Festnahme des mutmaßlichen 34-jährigen Einbrechers Ende Februar sind die Ermittlungen der Beamten beim Kriminalkommissariat Rastatt weiter vorangeschritten. Der noch immer in Haft befindliche Tatverdächtige steht nach derzeitigem Ermittlungsstand in Verdacht, acht Einbrüche in Bühl, Sasbach, Rastatt, Kehl und zuletzt in Sinzheim verübt zu haben. Aufgrund forensischer Auswertung der nach den Einbrüchen an den Tatorten durch Kriminaltechniker gesicherten Spuren, können diese dem Mittdreißiger mit höchster Wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden. Ob weitere Taten auf das Konto des Mannes und des weiterhin flüchtigen und unbekannten Mittäters gehen, ist Gegenstand der weiterlaufenden und komplexen Ermittlungen. Hierzu werden derzeit auch gesicherte DNA-Spuren abgeglichen.

/rs

Ursprungsmeldung vom Freitag, 20.02.2026, 11:19 Uhr

Sinzheim - Nach Einbruchsversuch in Haft / Zeugen gesucht

Mit einer Festnahme und einem Haftbefehl mündete ein Einbruchsversuch in der Bergseestraße am frühen Dienstagabend. Ein Zeuge hatte gegen 18:25 Uhr zwei Verdächtige dabei beobachtet, wie sie offenbar in das Haus seines Nachbarn einbrechen wollten. Dabei sollen sie versucht haben, durch eine Balkontüre und ein Fenster in das Gebäude zu gelangen. Ohne weiteres Zögern rief der Anwohner die Polizei, was zur Folge hatte, dass wenig später die erste Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf und die beiden Männer feststellen konnte.

Diese ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht und wurden von den Polizeibeamten verfolgt. Einer der mutmaßlichen Einbrecher, ein 34 Jahre alter kosovarische Staatsangehöriger, konnte daraufhin eingeholt und festgenommen werden. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Tatgenossen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, verlief ohne Erfolg. Zu seiner Identität und Aufenthaltsort haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen eingeleitet. Der Flüchtende ist möglicherweise mit einem grünen VW Passat mit schwedischem Kennzeichen unterwegs. Der Festgenommene wurde am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ob mögliche Zusammenhänge zu zurückliegenden Einbrüchen bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hierzu haben Kriminaltechniker Spuren am Tatort zum Abgleich gesichert.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Mittäter und dem möglicherweise von ihm benutzten VW Passat liefern können, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781

21-2820 an die Ermittler der Kripo!

Zur Verhinderung von Wohnungseinbruchsdiebstählen gibt die Polizei folgende

Präventionshinweise:

   -Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen
Sie unbedingt Ihre Haustür ab!
   -Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

   -Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden
jedes Versteck!
   -Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
Schließzylinder aus!
   -Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
Nachbargrundstück!
   -Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
Polizei!
   -Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen 
Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!
   -Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller
Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht 
hineinkommen.
   -Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und 
Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch 
gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Web-seite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Einbruchschutzberatung:

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Einbruchschutzberatung zuhause an.

Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention

0781 / 21-4515 oder 0781 / 21-1041 oder 07222 / 761-405

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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