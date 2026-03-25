Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Unfall mit hohem Sachschaden

Renchen (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam am Dienstagabend ein Pkw-Fahrer zwischen Renchen und Wagshurst von der Straße ab und richtete einen Schaden im fünfstelligen Bereich an. Gegen 21:30 Uhr fuhr der 68-jährige Fahrzeuglenker von Renchen kommend in Richtung Wagshurst, als er nach links von der Fahrbahn abkam, das dortige Ortsschild umfuhr und mehrere Meter den Hang hinunterrollte. Im weiteren Verlauf fuhr er durch eine Kirschbaumplantage und kam nach einem Zusammenstoß mit einem Baum zu Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Der 68-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. /vo

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