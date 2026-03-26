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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brandalarm

Offenburg (ots)

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in die Gustav-Rée-Anlage gerufen. Schnell war klar, dass der Rauch in einem Saunabereich bemerkt worden war. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich keine Person im Gefahrenbereich auf. Die Feuerwehr Offenburg ist mit mehreren Einsatzfahrzeugen und Helfern vor Ort. Auch die Polizei und Rettungskräfte sind am Rée-Carré im Einsatz. Personen des betroffenen Gebäudes wurden nach draußen begleitet.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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