Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unsachgemäße Müllentsorgung, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am 15.03.2026 gegen 16 Uhr soll eine bislang unbekannte Person im Sundheimer Grund in Kehl zwei Müllsäcke aus dem Fahrzeug in den dortigen Bach geworfen und sich anschließend schnell von der Örtlichkeit entfernt haben. Bei der Überprüfung der Säcke wurde festgestellt, dass sie sehr wahrscheinlich asbesthaltige Eternitplatten enthielten. Laut ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Tatfahrzeug um einen Lieferwagen. Aufgrund des umweltrechtlichen Verstoßes haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Tatfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

/sk

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