Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle

BPOL Halle: Gemeinsamer Schlag des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt und der Bundespolizei gegen Schleusungskriminalität und illegaler Prostitution

Magdeburg, Halle (Saale), Berlin (ots)

Die Gemeinsame Auswerte- und Ermittlungsgruppe Schleusungskriminalität von Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt (LKA) und Bundespolizei (BPOL) geht heute mit einer Großaktion gegen die gewerbsmäßige Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet in mehreren Fällen vor. Es werden in Sachsen-Anhalt und Berlin zeitgleich Durchsuchungsbeschlüsse in insgesamt 38 Objekten umgesetzt. Die Maßnahmen finden in Magdeburg, Halle (Saale) sowie in weiteren Landkreisen des Landes, wie im Jerichower Land, im Harz-, Salzland- und im Bördekreis sowie in Anhalt-Bitterfeld, aber auch in Berlin, statt. Die Hauptbeschuldigten stehen im Verdacht in gewerbsmäßiger Gewinnerzielungsabsicht den illegalen Aufenthalt von Personen in Deutschland durch aktive Hilfe unterstützt zu haben. Bei mehreren Deutschen sowie einer asiatisch stämmigen Person im Alter zwischen 27 und 40 Jahren werden zeitgleich strafprozessuale Maßnahmen der Durchsuchung umgesetzt. Mit knapp 500 Einsatzkräften sind an diesem umfangreichen Einsatz neben den Ermittlungskräften des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalts, Ermittlungskräfte der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizeien des Landes und des Bundes sowie Unterstützungskräfte der Landespolizei Berlin involviert.

Die gewerbsmäßige Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt von Ausländern (§§ 95, 96 AufenthG) ist laut Strafgesetzbuch mit einer Strafandrohung nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe belegt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Magdeburg
Oberstaatsanwalt Baumgarten
Breiter Weg 203-206
39104 Magdeburg
0391 / 6064130
presse.sta-md@justiz.sachsen-anhalt.de

Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle
Pressestelle
Maik Fischer
Telefon: 0345 / 205678-105
E-Mail: bpolikb.halle.controlling-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle

